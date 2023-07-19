Мальчик катался на велосипеде
Накануне, 18 июля, в Улан-Удэ произошёл наезд на 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Его сбила женщина-водитель «Мазды».
- Около 8 часов вечера 39-летняя водитель автомобиля «Мазда», следуя в посёлке Энергетик, в районе дома № 56 совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка на велосипеде был зафиксирован 8 июля – в Суже пострадала 10-летняя девочка.
В Бурятии женщина на «Мазде» сбила ребёнка
Происшествия, Фото:
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