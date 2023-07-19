Пожилая улан-удэнка продала единственную квартиру и перевела деньги мошенникам

Чтобы перечислить деньги, бабушка уехала в Иркутск



Очередной жертвой телефонных мошенников стала 72-летняя жительница Улан-Удэ. Женщина продала единственную квартиру и отдала все деньги – более 3 млн рублей – преступникам. Об этом рассказали в МВД по Бурятии.



Всё началось в мае, когда пенсионерке позвонила незнакомка. Она заявила, что муж бабушки нуждается в дорогостоящей операции. Так как сбережений у супругов не было, собеседница рекомендовала оформить кредитную карту на сумму 150 тысяч рублей и перевести их на указанные абонентские номера и банковские счета. Пенсионерка это сделала.



Позднее раздался ещё один звонок. Мужчина на том конце провода представился сотрудником Центробанка. Он сообщил, что квартира пожилой четы «была уже дважды продана мошенниками».



«Чтобы не допустить этого в действительности, необходимо через риэлторов продать её самим, а вырученные средства перевести на безопасный счёт. Только так можно сохранить если не жильё, то хотя бы вырученные от его продажи деньги и, более того, вычислить и поймать аферистов», - заявил мужчина.



Об этом разговоре собеседник просил никому не рассказывать.



Через агентство недвижимости женщина выставила двухкомнатную квартиру в посёлке Восточный на продажу по цене ниже рыночной стоимости – за 3,1 миллиона рублей. Уже вскоре квартира была продана.



По указке преступников с полученными деньгами она отправилась в Иркутск. Там в отделениях разных банков перевела преступникам почти всю сумму – 2 млн 850 тысяч рублей. Ещё 100 тысяч рублей пожилая горожанка перечислила им уже по возвращению в Улан-Удэ – якобы для завершения начатой «операции».



Обман вскрылся, когда спустя пару недель риэлтор попросил клиентку отдать ключи новому собственнику. Пенсионерка позвонила родственникам и сообщила, что теперь будет жить вместе с супругом у них. После этого и было подано заявление в полицию.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.



