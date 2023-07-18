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В Бурятии в пострадавших от града сёлах ввели режим ЧС

В Бурятии в пострадавших от града сёлах ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:"Закамна-инфо"
Стихия нанесла ущерб социальным объектам и частным домам

В Закаменском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной территории на территории трёх сёл, пострадавших от крупного града.

- Введëн режим ЧС на территории муниципальных образований Бургуйское, Хуртагинское и Улекчинское, - сообщает «Закамна-инфо».

Как сообщал «Байкал-Daily», стихия разгулялась накануне – в этих трёх сёлах прошёл мощный град. Он побил крыши частных домов, детского сада и школы. Также оказались повреждены пашни и кормовые поля.

Ущерб устанавливается. 
режим ЧС град

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