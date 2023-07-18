Стихия нанесла ущерб социальным объектам и частным домам
В Закаменском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной территории на территории трёх сёл, пострадавших от крупного града.
- Введëн режим ЧС на территории муниципальных образований Бургуйское, Хуртагинское и Улекчинское, - сообщает «Закамна-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», стихия разгулялась накануне – в этих трёх сёлах прошёл мощный град. Он побил крыши частных домов, детского сада и школы. Также оказались повреждены пашни и кормовые поля.
Ущерб устанавливается.
В Бурятии в пострадавших от града сёлах ввели режим ЧС
Происшествия, Фото:
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