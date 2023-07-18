Причинённый ущерб устанавливается
Крупный град выпал накануне, 17 июля, в Закаменском районе Бурятии.
Как сообщает «Закамна-инфо», размер градин составил от 10 до 30 мм. Пострадали от разгула стихии три села – Бургуй, Хуртага и Улекчин.
Град побил крыши зданий и огороды сельчан. Так, в Бургуе оказались повреждены кровля школы и детского сада.
В Хуртаге повреждены огороды, пашни и кормовые СПК.
В Улекчине град побил кровлю двух частных домов, а также огороды.
- Для обследования выезжала рабочая группа от администрации района. Планируется создание комиссий по оценке причинённого ущерба, - отмечает «Закамна-инфо».
В Бурятии крупный град побил крыши и огороды
Происшествия, Фото:
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