В Бурятии крупный град побил крыши и огороды

Причинённый ущерб устанавливается



Крупный град выпал накануне, 17 июля, в Закаменском районе Бурятии.



Как сообщает «Закамна-инфо», размер градин составил от 10 до 30 мм. Пострадали от разгула стихии три села – Бургуй, Хуртага и Улекчин.



Град побил крыши зданий и огороды сельчан. Так, в Бургуе оказались повреждены кровля школы и детского сада.



В Хуртаге повреждены огороды, пашни и кормовые СПК.



В Улекчине град побил кровлю двух частных домов, а также огороды.



- Для обследования выезжала рабочая группа от администрации района. Планируется создание комиссий по оценке причинённого ущерба, - отмечает «Закамна-инфо».



