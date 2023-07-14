Добычу грабитель потерял, когда убегал
В полицию Читы обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о грабеже. Неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку за 45 тысяч рублей.
- Установлено, что потерпевшая разговаривала со своей знакомой около дома. В этот момент к ней подошёл мужчина, чтобы познакомиться. Во время разговора злоумышленник сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку и скрылся. Ущерб заявительница оценила на сумму около 45 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 28-летний читинец. Со слов подозреваемого, золотую цепочку он потерял, когда сбегал от жертвы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания.
Читинец хотел познакомиться с женщиной, но в итоге ограбил её
Происшествия, Фото:
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