Читинец хотел познакомиться с женщиной, но в итоге ограбил её

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Добычу грабитель потерял, когда убегал



В полицию Читы обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о грабеже. Неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку за 45 тысяч рублей.



- Установлено, что потерпевшая разговаривала со своей знакомой около дома. В этот момент к ней подошёл мужчина, чтобы познакомиться. Во время разговора злоумышленник сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку и скрылся. Ущерб заявительница оценила на сумму около 45 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 28-летний читинец. Со слов подозреваемого, золотую цепочку он потерял, когда сбегал от жертвы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания.



