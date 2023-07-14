14 июля

13 июля

Популярное

Читинец хотел познакомиться с женщиной, но в итоге ограбил её

Читинец хотел познакомиться с женщиной, но в итоге ограбил её
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Добычу грабитель потерял, когда убегал

В полицию Читы обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о грабеже. Неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку за 45 тысяч рублей.

- Установлено, что потерпевшая разговаривала со своей знакомой около дома. В этот момент к ней подошёл мужчина, чтобы познакомиться. Во время разговора злоумышленник сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку и скрылся. Ущерб заявительница оценила на сумму около 45 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 28-летний читинец. Со слов подозреваемого, золотую цепочку он потерял, когда сбегал от жертвы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания.

грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии застрелил обидчика
Житель Бурятии застрелил обидчика
Происшествия, 14.07.2023
Мужчину отправили за решётку
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, 14.07.2023
Подросток не справился с управлением и улетел в кювет
В Улан-Удэ в перевернувшемся внедорожнике пострадали два мальчика
В Улан-Удэ в перевернувшемся внедорожнике пострадали два мальчика
Происшествия, 14.07.2023
От тяжёлых травм детей спасли ремни безопасности
В Улан-Удэ вновь напали на собаколовов
В Улан-Удэ вновь напали на собаколовов
Происшествия, 14.07.2023
Инцидент произошёл в 102 микрорайоне
Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой
Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой
Происшествия, 14.07.2023
Врачи диагностировали ей сальмонеллез
В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 6,5 млн
В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 6,5 млн
Происшествия, 14.07.2023
Они пилили сосны и лиственницы в пригородном районе
В Ангарске прокуратура проводит проверку после нападения собак на девочек
В Ангарске прокуратура проводит проверку после нападения собак на девочек
Происшествия, 14.07.2023
Дети хотели поиграть в песочнице, но её оккупировали собаки
Прокуратура помогла улан-удэнцу вернуть похищенные мошенниками деньги
Прокуратура помогла улан-удэнцу вернуть похищенные мошенниками деньги
Происшествия, 14.07.2023
Иск был подан не к самим мошенникам, а их посреднику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^