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В Бурятии ДТП унесло жизни 18-летнего парня и 15-летней девушки

В Бурятии ДТП унесло жизни 18-летнего парня и 15-летней девушки
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Трагедия произошла в Иволгинском районе

Сегодня, 14 июля, в Иволгинском районе Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизни 18-летнего парня и 15-летней девушки.

- По предварительным данным, сегодня около 12.45 часов водитель автомобиля Toyota Gaia, следуя со стороны Улан-Удэ в направлении озера Щучье, на 37 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта не справилась с управлением и совершила опрокидывание с последующим наездом на дорожное ограждение. В результате ДТП на месте происшествия погибли два пассажира: 18-летний парень и 15-летняя девочка, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Водителя и других пассажиров осматривают медики.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 9 июля в Селенгинском районе Бурятии в опрокинувшейся «Тойоте Виш» погибли два пассажира. За рулём находилась женщина на восьмом месяце беременности. 
ДТП смерть

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