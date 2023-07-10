В аварии также пострадали двое детей
Как сообщал «Байкал-Daily», днём в воскресенье, 9 июля, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП: в опрокинувшейся «Тойоте Виш» погибли два человека.
Сегодня в УГИБДД по Бурятии сообщили подробности происшествия.
- Автомобиль «Тойота Виш» следовал со стороны Закаменска в направлении Улан-Удэ. В 7 км от села Темник 34-летняя автомобилистка не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 59-летняя и 19-летний пассажиры автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.
Сама женщина-водитель находится на восьмом месяце беременности.
Её двое детей – трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик - получили тяжёлые травмы. Детей, а также ещё одну пострадавшую – 42-летнюю пассажирку – доставили в Гусиноозерскую центральную районную больницу.
В Бурятии ДТП с двумя погибшими устроила беременная
Происшествия, Фото:
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