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В Бурятии ДТП с двумя погибшими устроила беременная

В Бурятии ДТП с двумя погибшими устроила беременная
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии также пострадали двое детей

Как сообщал «Байкал-Daily», днём в воскресенье, 9 июля, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП: в опрокинувшейся «Тойоте Виш» погибли два человека.

Сегодня в УГИБДД по Бурятии сообщили подробности происшествия.

- Автомобиль «Тойота Виш» следовал со стороны Закаменска в направлении Улан-Удэ. В 7 км от села Темник 34-летняя автомобилистка не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 59-летняя и 19-летний пассажиры автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сама женщина-водитель находится на восьмом месяце беременности.

Её двое детей – трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик - получили тяжёлые травмы. Детей, а также ещё одну пострадавшую – 42-летнюю пассажирку – доставили в Гусиноозерскую центральную районную больницу. 
ДТП смерть

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