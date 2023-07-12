В Иркутской области майнеры незаконно подключили к электричеству сауну и гостиницу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Энергетикам нанесён ущерб в 2,8 млн



В посёлке Залари Иркутской области выявлен факт самовольного подключения к электрическим сетям комплекса зданий, в которых расположены кафе, сауна и гостиница. Сумма ущерба превысила 2,8 млн рублей.



Сотрудники электросетевой компании заметили слишком низкое потребление энергии для комплекса. Специалисты пришли к выводу о возможном нелегальном подключении к сетям и решили проверить это.



В ходе осмотра территории обратили внимание на шум работы майнинг-машинок из двухэтажного гаража с окном для охлаждения, после чего вызвали сотрудников полиции.



- В ходе осмотра полицейские и энергетики выявили нелегальное подключение, которое осуществлялось через отверстие в стене котельной. С места работы предполагаемых криптодобытчиков изъяты вещественные доказательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое в особо крупном размере».



