Энергетикам нанесён ущерб в 2,8 млн
В посёлке Залари Иркутской области выявлен факт самовольного подключения к электрическим сетям комплекса зданий, в которых расположены кафе, сауна и гостиница. Сумма ущерба превысила 2,8 млн рублей.
Сотрудники электросетевой компании заметили слишком низкое потребление энергии для комплекса. Специалисты пришли к выводу о возможном нелегальном подключении к сетям и решили проверить это.
В ходе осмотра территории обратили внимание на шум работы майнинг-машинок из двухэтажного гаража с окном для охлаждения, после чего вызвали сотрудников полиции.
- В ходе осмотра полицейские и энергетики выявили нелегальное подключение, которое осуществлялось через отверстие в стене котельной. С места работы предполагаемых криптодобытчиков изъяты вещественные доказательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое в особо крупном размере».
В Иркутской области майнеры незаконно подключили к электричеству сауну и гостиницу
Происшествия, Фото:
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