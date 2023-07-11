Тело обнаружили местные жители
Вчера, 10 июля, в селе Ивановка Кяхтинского района утонул 69-летний мужчина. Он погиб на Кударинском водохранилище, а тело обнаружили местные жители.
- При осуществлении рыбалки вброд, во время расставления сетей оступился и утонул, - рассказали подробности трагедии в группе«Кяхта-инфо. 24/7».
Как сообщили в ГУ МЧС по Бурятии, тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели устанавливаются.
В последнее время в республике участились происшествия на воде. На севере Бурятии при сплаве утонул байдарочник из Усть-Илимска. 9 июля на пляже в Нижнеангарске, предположительно, от сердечного приступа в воде погибла 72-летняя пенсионерка. 8 июля днём напротив улицы Куйбышева в реке обнаружили тело, предположительно, подростка, который утонул ещё 22 июня в Улан-Удэ.
В Бурятии рыбак оступился и утонул
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тело обнаружили местные жители
Инцидент произошёл в пригородном районе
Им оказался байдарочник из Иркутской области
Жертву задушили шнурком
Водителя госпитализировали
ДТП с лошадью произошло ночью
Возгорания оперативно потушили
Их спасли инспекторы ГИМС
Предположительно, это подросток, погибший в июне в районе Батарейки
Бизнесмен отделался мягким наказанием
Женщине вовремя оказали медпомощь
Наказание ей отсрочили до достижения ребёнком 14 лет
Тело мужчины выловили очевидцы
Жителей просят уже сейчас поднять на возвышенность ценные вещи из подвалов
Обстоятельства смерти выясняются