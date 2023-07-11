11 июля

10 июля

Популярное

В Бурятии рыбак оступился и утонул

В Бурятии рыбак оступился и утонул
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело обнаружили местные жители

Вчера, 10 июля, в селе Ивановка Кяхтинского района утонул 69-летний мужчина. Он погиб на Кударинском водохранилище, а тело обнаружили местные жители.

- При осуществлении рыбалки вброд, во время расставления сетей оступился и утонул, - рассказали подробности трагедии в группе«Кяхта-инфо. 24/7».

Как сообщили в ГУ МЧС по Бурятии, тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели устанавливаются.

В последнее время в республике участились происшествия на воде. На севере Бурятии при сплаве утонул байдарочник из Усть-Илимска. 9 июля на пляже в Нижнеангарске, предположительно, от сердечного приступа в воде погибла 72-летняя пенсионерка. 8 июля днём напротив улицы Куйбышева в реке обнаружили тело, предположительно, подростка, который утонул ещё 22 июня в Улан-Удэ.


смерть утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рыбак оступился и утонул
В Бурятии рыбак оступился и утонул
Происшествия, 11.07.2023
Тело обнаружили местные жители
В Бурятии двух коров убило молнией
В Бурятии двух коров убило молнией
Происшествия, 11.07.2023
Инцидент произошёл в пригородном районе
В Бурятии установили личность утонувшего мужчины
В Бурятии установили личность утонувшего мужчины
Происшествия, 11.07.2023
Им оказался байдарочник из Иркутской области
В Бурятии Hyundai врезался в столб
В Бурятии Hyundai врезался в столб
Происшествия, 11.07.2023
Водителя госпитализировали
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего молодого человека
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего молодого человека
Происшествия, 10.07.2023
Предположительно, это подросток, погибший в июне в районе Батарейки
В Бурятии осудили женщину-отцеубийцу
В Бурятии осудили женщину-отцеубийцу
Происшествия, 10.07.2023
Наказание ей отсрочили до достижения ребёнком 14 лет
В Забайкалье утонул пьяный пенсионер
В Забайкалье утонул пьяный пенсионер
Происшествия, 10.07.2023
Тело мужчины выловили очевидцы
На Левобережье в Улан-Удэ ожидается выход грунтовых вод
На Левобережье в Улан-Удэ ожидается выход грунтовых вод
Происшествия, 10.07.2023
Жителей просят уже сейчас поднять на возвышенность ценные вещи из подвалов
Пропавшего улан-удэнца нашли мёртвым
Пропавшего улан-удэнца нашли мёртвым
Происшествия, 10.07.2023
Обстоятельства смерти выясняются

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^