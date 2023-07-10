В Бурятии утонули мужчина и женщина

Вероятно, у пожилой женщины случился сердечный приступ



В Северо-Байкальском районе Бурятии утонули два человека. Как сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7», 9 июля на пляже посёлка Нижнеангарск 9 июля погибла 72-летняя женщина.



Пенсионерка отдыхала на берегу вместе с подругой. Пожилая женщина зашла в воду ниже пояса и внезапно упала. Очевидцы вытащили её из воды до приезда скорой помощи и сотрудников ГИМС.



Приехавшие медики констатировали смерть. По предварительным данным, с женщиной произошёл сердечный приступ.



В этот же день между Нижнеангарском и Северобайкальском, в 8 км от берега обнаружили труп мужчины. Погибший был в жилете.



На место выехали спасатели. При каких обстоятельствах погиб мужчина, устанавливается.

