Вероятно, у пожилой женщины случился сердечный приступ
В Северо-Байкальском районе Бурятии утонули два человека. Как сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7», 9 июля на пляже посёлка Нижнеангарск 9 июля погибла 72-летняя женщина.
Пенсионерка отдыхала на берегу вместе с подругой. Пожилая женщина зашла в воду ниже пояса и внезапно упала. Очевидцы вытащили её из воды до приезда скорой помощи и сотрудников ГИМС.
Приехавшие медики констатировали смерть. По предварительным данным, с женщиной произошёл сердечный приступ.
В этот же день между Нижнеангарском и Северобайкальском, в 8 км от берега обнаружили труп мужчины. Погибший был в жилете.
На место выехали спасатели. При каких обстоятельствах погиб мужчина, устанавливается.
В Бурятии утонули мужчина и женщина
Происшествия, Фото:
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