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В Бурятии утонули мужчина и женщина

В Бурятии утонули мужчина и женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вероятно, у пожилой женщины случился сердечный приступ

В Северо-Байкальском районе Бурятии утонули два человека. Как сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7», 9 июля на пляже посёлка Нижнеангарск 9 июля погибла 72-летняя женщина.

Пенсионерка отдыхала на берегу вместе с подругой. Пожилая женщина зашла в воду ниже пояса и внезапно упала. Очевидцы вытащили её из воды до приезда скорой помощи и сотрудников ГИМС.

Приехавшие медики констатировали смерть. По предварительным данным, с женщиной произошёл сердечный приступ.

В этот же день между Нижнеангарском и Северобайкальском, в 8 км от берега обнаружили труп мужчины. Погибший был в жилете.

На место выехали спасатели. При каких обстоятельствах погиб мужчина, устанавливается. 
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