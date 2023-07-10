Тело передано на опознание
Как сообщал «Байкал-Daily», на севере Бурятии между посёлком Нижнеангарск и городом Северобайкальск в озере заметили тело мужчины.
В 11:00 спасатели выловили труп напротив местности Белая скала, что находится в 8 км от берега акватории озера Байкал.
Личность погибшего устанавливается. Как сообщает «Северобайкалье-инфо», предположительно, это турист из Усть-Илимска, пропавший во время шторма 4 июля. Мужчина пропал, когда сплавлялся на байдарке.
Тело передано в полицию для дальнейшего опознания.
В Бурятии выловили тело, предположительно, пропавшего байдарочника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сельчане возмущены произошедшим
На сегодня подтопленными остаются 86 участков
Продавец вовремя распознала ненастоящую пятитысячную купюру
Тело передано на опознание
Фотограф упал с большой высоты и потерял сознание
Девушка разместила объявление в интернете, где её нашла аферистка
В деле фигурирует иностранец
Молния ударила по кровле боксов, где хранились газовые баллоны
Движение трамваев ненадолго закрывали
Автомобилиста с травмами доставили в больницу
Пострадала женщина и девочка
Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии
Погибшему было 28 лет
Резко повысился уровень Селенги
Реки идут на спад