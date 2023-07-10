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В Улан-Удэ нашли тело утонувшего молодого человека

В Улан-Удэ нашли тело утонувшего молодого человека
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Предположительно, это подросток, погибший в июне в районе Батарейки

В Советском районе Улан-Удэ в реке обнаружили тело человека. В рамках доследственной проверки устанавливается личность погибшего.

- 8 июля днём напротив улицы Куйбышева в реке обнаружено тело. Из-за продолжительного нахождения в воде оно подверглось гнилостным изменениям, и сейчас следственными органами проводятся процессуальные мероприятия с целью его идентификации, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Вероятно, найдено тело 17-летнего парня, утонувшего ещё 22 июня в районе зоны отдыха на Батарейке. Как сообщал «Байкал-Dailу», он пытался переплыть на противоположную сторону реки вместе с друзьями, но отстал от них. Юношу унесло течением.

Тело искали спасатели, в том числе водолазы. Специалисты также поднимали в воздух квадрокоптер.

В ближайшее время с участием родственников погибшего будет произведена процедура опознания.
смерть утопление

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