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В Бурятии четыре человека пострадали из-за уснувшего пьяного водителя

В Бурятии четыре человека пострадали из-за уснувшего пьяного водителя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Среди пострадавших двое детей

Накануне, 6 июля, в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и двое детей. Виновником стал пьяный водитель автомобиля «Волга», который, по предварительной информации, уснул прямо за рулём.

- Около 17 часов 62-летний водитель «Волги», будучи в состоянии алкогольного опьянения, следуя по автодороге Усть-Баргузин – Курбулик, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением женщины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, в том числе две девочки 6 и 7 лет получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пострадавшие были госпитализированы из Баргузинского района в больницы Улан-Удэ санавиацией.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Уже предварительно установлено, что виновник аварии уснул за рулём. Кроме того, как выяснилось, дети не были пристёгнуты ни ремнями безопасности, ни детскими удерживающими устройствами.

Виновник аварии не в первый раз попадается пьяным за рулём – ранее он был судим за повторное вождение в состоянии опьянения.



ДТП алкогольное опьянение

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