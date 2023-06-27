Улан-удэнец после выхода из колонии зарезал мужчину

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Убийство он совершил во время уклонения от административного надзора



В Улан-Удэ перед судом предстанет 48-летний мужчина, обвиняемый в убийстве и уклонении от административного надзора.



Ранее мужчина освободился из колонии, и за ним был установлен административный надзор. Однако с сентября 2022 года он самовольно покинул место жительства и целых пять месяц не являлся в орган внутренних дел.



31 марта 2023 года мужчина совершил убийство.



- В течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки в общежитии в комнате у приятеля в компании знакомых. С одним из них мужчина позже на фоне алкогольного опьянения поссорился, после чего ножами нанёс множество ударов по различным частям тела противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения.

