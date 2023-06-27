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Улан-удэнец после выхода из колонии зарезал мужчину

Улан-удэнец после выхода из колонии зарезал мужчину
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Убийство он совершил во время уклонения от административного надзора

В Улан-Удэ перед судом предстанет 48-летний мужчина, обвиняемый в убийстве и уклонении от административного надзора.

Ранее мужчина освободился из колонии, и за ним был установлен административный надзор. Однако с сентября 2022 года он самовольно покинул место жительства и целых пять месяц не являлся в орган внутренних дел.

31 марта 2023 года мужчина совершил убийство.

- В течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки в общежитии в комнате у приятеля в компании знакомых. С одним из них мужчина позже на фоне алкогольного опьянения поссорился, после чего ножами нанёс множество ударов по различным частям тела противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения. 
убийство

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