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В тушении трёх горящих домов в Бурятии привлекли автопоезд

Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Площадь возгорания составила около 2000 кв.м.

Пожар в посёлке Таксимо Муйского района тушат 26 человек и 11 единиц техники. Пожарным удалось снять угрозу перехода огня на соседние строения. Также к тушению привлечён пожарный поезд, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Предварительно, площадь составила около 2000 кв.м.

Решается вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда.

По факту пожара прокуратура республики начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнения органами местного самоуправления и иными органами законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проверки при наличии оснований органами прокуратуры будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар случился сегодня, 10 июня. Здесь одновременно загорелись три жилых деревянных дома.


пожар

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