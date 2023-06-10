В Бурятии полыхают три деревянных дома

На месте работают пожарные
Днём 10 июня загорелись три деревянных частных жилых дома по улице Минская в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии.
На место происшествия тут же выехали пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения дома были объяты огнём.
По предварительным данным - пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
Жителей пятиэтажных домов в Таксимо просят ограничить потребление холодной воды на время пожара. Это необходимо для быстрой заправки пожарных машин из гидрантов, сообщили в местной группе «Муя-инфо. 24/7».
На месте работают пожарные
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