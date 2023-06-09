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«Иволгинский потрошитель» признался ещё в одном убийстве

«Иволгинский потрошитель» признался ещё в одном убийстве
Происшествия, 
Серийный убийца, орудовавший в Бурятии, отбывает пожизненное заключение

«Иволгинский потрошитель», отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима «Чёрный дельфин», признался ещё в одном убийстве. Об этом сообщает Baza.

60-летний убийца, насильник и некрофил, орудовавший в Бурятии и на Алтае, был судим за убийства дважды. В первый раз его осудили на 12 лет за два убийства, но освободившись, он вновь пустился во все тяжкие. В 2013 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование ещё четырёх женщин.

Спустя 10 лет убийца «вспомнил» ещё об одной своей жертве. Мужчина рассказал, как в 1992 году в Барнауле он убил и изнасиловал 35-летнюю женщину. По его словам, всё это произошло за трансформаторной будкой вблизи ТЭЦ на улице Кулагина.

Показания уже были проверены на месте. Теперь дело по его седьмому убийству будет направлено в суд.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 1991 года в городе Новоалтайск после тушения пожара в частном доме обнаружили тело 76-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Более 30 лет это жуткое убийство не могли раскрыть. Позже выяснилось, что к расправе причастен житель Бурятии, который в те годы находился в Алтайском крае. Следователи выяснили, что он предложил пожилой женщине интимную близость, а на отказ избил её обухом топора до смерти. После сжёг дом.

В «нулевых» мужчина жил в Иволгинском районе Бурятии и расправлялся с женщинами. Почти всегда он действовал одинаково – выпивал с будущими жертвами и предлагал интим, но женщины ему отказывали. Тогда мужчина убивал их.

Одну он задушил, надругался над её телом, а потом расчленённое тело выбросил в реку. Этот случай произошёл район посёлка Мясокомбинат. С другой выпивал в гостинице. Он заподозрил девушку в краже его денег и задушил обувным шнурком. Тоже хотел расчленить, даже купил для этого на рынке нож, но передумал и скрылся с места происшествия.

В 2012 году пришёл в гости к женщине, у которой раньше делал ремонт во дворе. Без долгих разговоров предложил ей вступить с близость, а на отказ избил кулаками до смерти. Надругавшись над телом умершей, сбежал.

В 2013 году мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы и отправили в «Чёрный дельфин». Осуждённый пытался оспорить приговор, но безуспешно.
убийство

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