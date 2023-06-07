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В Улан-Удэ водитель «КамАЗа» устроил тройное ДТП

В Улан-Удэ водитель «КамАЗа» устроил тройное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Медики осмотрели четырёх человек

Во вторник, 6 июня, в половине шестого часа вечера в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Здесь «КамАЗ» врезался в ехавшую впереди «Тойоту Королла». От удара по инерции легковушка въехала в автомобиль «Ниссан Кашкай».

- Водитель и трое пассажиров автомобиля «Тойота Королла» были осмотрены медицинскими работниками и отпущены домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



У 38-летнего водителя «КамАЗа» нет права управления транспортными средствами, отметили в Госавтоинспекции.

Из-за ДТП образовалась пробка. Местные жители жаловались, что долго не могли добраться до дома: «Почти 40 минут ехали пару остановок».

 
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июня тройное ДТП произошло в центре города, на улице Борсоева; аварию спровоцировал пьяный водитель. 
ДТП

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