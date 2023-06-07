В Улан-Удэ водитель «КамАЗа» устроил тройное ДТП

Во вторник, 6 июня, в половине шестого часа вечера в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Здесь «КамАЗ» врезался в ехавшую впереди «Тойоту Королла». От удара по инерции легковушка въехала в автомобиль «Ниссан Кашкай».
- Водитель и трое пассажиров автомобиля «Тойота Королла» были осмотрены медицинскими работниками и отпущены домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
У 38-летнего водителя «КамАЗа» нет права управления транспортными средствами, отметили в Госавтоинспекции.
Из-за ДТП образовалась пробка. Местные жители жаловались, что долго не могли добраться до дома: «Почти 40 минут ехали пару остановок».
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июня тройное ДТП произошло в центре города, на улице Борсоева; аварию спровоцировал пьяный водитель.