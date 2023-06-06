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Виновник тройного ДТП в центре Улан-Удэ был пьян

Виновник тройного ДТП в центре Улан-Удэ был пьян
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получили две пассажирки

Стали известны подробности тройного ДТП, произошедшего накануне, 4 июня, в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева. Как выяснилось, спровоцировавший аварию водитель был пьян.

- В 15.30 часов мужчина 1981 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем «Тойота Камри», совершил столкновение со следующей в попутном направлении автомашиной «Хендай Элантра». После столкновения «Хендай Элантра» столкнулся с автомобилем «Хонда Цивик», - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.

В автоаварии пострадали две пассажирки автомобиля «Хендай Элантра» - женщины 34 и 46 лет. С травмами они были доставлены в больницу.

 

ДТП алкогольное опьянение

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