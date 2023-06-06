Вероятнее всего, мужчина погиб
В Кяхтинском районе Бурятии ищут мотоциклиста, который упал в реку.
Происшествие случилось накануне, 4 июня, в 23 часа. Установлено, что 39-летний мужчина управлял мотоциклом «ИЖ Планета 5», не имея водительских прав. Следуя со стороны местности Забока, в 500 метрах от села Чикой мотоциклист сорвался с дороги и упал в реку Чикой.
- Водитель не найден, ведутся поиски мужчины и мототранспорта, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мотоциклист ехал не один, а с двумя пассажирами. Они – 40-летний мужчина и восьмилетний ребёнок – выжили, но получили травмы. Оба пострадавших доставлены в больницу.
В Бурятии мотоциклист сорвался в реку и пропал
Происшествия, Фото:
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