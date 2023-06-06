В Бурятии мотоциклист сорвался в реку и пропал

Вероятнее всего, мужчина погиб



В Кяхтинском районе Бурятии ищут мотоциклиста, который упал в реку.



Происшествие случилось накануне, 4 июня, в 23 часа. Установлено, что 39-летний мужчина управлял мотоциклом «ИЖ Планета 5», не имея водительских прав. Следуя со стороны местности Забока, в 500 метрах от села Чикой мотоциклист сорвался с дороги и упал в реку Чикой.



- Водитель не найден, ведутся поиски мужчины и мототранспорта, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Мотоциклист ехал не один, а с двумя пассажирами. Они – 40-летний мужчина и восьмилетний ребёнок – выжили, но получили травмы. Оба пострадавших доставлены в больницу.

