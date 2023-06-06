Отдалённый район Бурятии отрезало от мира из-за мощного селя







Окинцы на время оказались отрезаны от мира.



- Движение в район приостановлено, объезда нет, – рассказали в республиканском Главном управлении МЧС.



Власти Окинского и соседнего Тункинского района организовали информирование населения и оповестили все дежурные службы.



- В настоящее время идут восстановительные работы, работает бригада дорожников и техника: погрузчики, самосвалы. На место дополнительно направлена техника, - сообщили в минтрансе Бурятии.



Объём сошедшего с гор селя составляет более 3000 кубических метров. При этом сход селевого потока продолжается.

