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Отдалённый район Бурятии отрезало от мира из-за мощного селя

Отдалённый район Бурятии отрезало от мира из-за мощного селя
Происшествия,  Фото:Минтранс Бурятии
Там полностью ограничили движение транспорта

Всё произошло накануне в Окинском районе. Бурятии Как сообщал «Байкал-Daily», на автодорогу «Монды – Орлик» сошёл селевой поток. Дорогу размыло, и движение транспорта там пришлось приостановить. На место отправилась ремонтная бригада.

Предварительная причина схода – таяние снега. Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении. Чтобы расчистить трассу, потребуются более суток. К работам привлекли обслуживающую участок подрядную организацию и специалистов ГКУ «Бурятрегионавтодор».

 
Окинцы на время оказались отрезаны от мира.

- Движение в район приостановлено, объезда нет, – рассказали в республиканском Главном управлении МЧС. 

Власти Окинского и соседнего Тункинского района организовали информирование населения и оповестили все дежурные службы.

- В настоящее время идут восстановительные работы, работает бригада дорожников и техника: погрузчики, самосвалы. На место дополнительно направлена техника, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Объём сошедшего с гор селя составляет более 3000 кубических метров. При этом сход селевого потока продолжается.
сель дороги транспорт

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