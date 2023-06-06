Отдалённый район Бурятии отрезало от мира из-за мощного селя

Всё произошло накануне в Окинском районе. Бурятии Как сообщал «Байкал-Daily», на автодорогу «Монды – Орлик» сошёл селевой поток. Дорогу размыло, и движение транспорта там пришлось приостановить. На место отправилась ремонтная бригада.
Предварительная причина схода – таяние снега. Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении. Чтобы расчистить трассу, потребуются более суток. К работам привлекли обслуживающую участок подрядную организацию и специалистов ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Окинцы на время оказались отрезаны от мира.
- Движение в район приостановлено, объезда нет, – рассказали в республиканском Главном управлении МЧС.
Власти Окинского и соседнего Тункинского района организовали информирование населения и оповестили все дежурные службы.
- В настоящее время идут восстановительные работы, работает бригада дорожников и техника: погрузчики, самосвалы. На место дополнительно направлена техника, - сообщили в минтрансе Бурятии.
Объём сошедшего с гор селя составляет более 3000 кубических метров. При этом сход селевого потока продолжается.