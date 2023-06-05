Нападавший нанёс множество ножевых ранений
Ранним утром 29 мая в Еравнинскую центральную районную больницу из села Усть-Эгита доставили 32-летнего мужчину с многочисленными ножевыми ранениями.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 50-летний мужчина, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Установлено, что 28 мая в гости к мужчине пришёл его приятель; вдвоём они стали употреблять спиртные напитки. Однако, уходя домой поздно ночью, гость разбил в доме окно.
Хозяин дома разозлился, схватил нож со стола и нанёс приятелю множество ножевых ранений в грудь.
Несмотря на тяжелейшие травмы, мужчина смог убежать на улицу и вызвать скорую помощь.
В следственном управлении уточнили, что задержанному предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Житель Бурятии пытался убить приятеля из-за разбитого окна
Происшествия, Фото:
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