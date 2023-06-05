Житель Бурятии пытался убить приятеля из-за разбитого окна

Нападавший нанёс множество ножевых ранений



Ранним утром 29 мая в Еравнинскую центральную районную больницу из села Усть-Эгита доставили 32-летнего мужчину с многочисленными ножевыми ранениями.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 50-летний мужчина, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Установлено, что 28 мая в гости к мужчине пришёл его приятель; вдвоём они стали употреблять спиртные напитки. Однако, уходя домой поздно ночью, гость разбил в доме окно.



Хозяин дома разозлился, схватил нож со стола и нанёс приятелю множество ножевых ранений в грудь.



Несмотря на тяжелейшие травмы, мужчина смог убежать на улицу и вызвать скорую помощь.



В следственном управлении уточнили, что задержанному предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



