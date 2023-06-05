05 июня

04 июня

Популярное

Житель Бурятии пытался убить приятеля из-за разбитого окна

Житель Бурятии пытался убить приятеля из-за разбитого окна
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавший нанёс множество ножевых ранений

Ранним утром 29 мая в Еравнинскую центральную районную больницу из села Усть-Эгита доставили 32-летнего мужчину с многочисленными ножевыми ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 50-летний мужчина, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Установлено, что 28 мая в гости к мужчине пришёл его приятель; вдвоём они стали употреблять спиртные напитки. Однако, уходя домой поздно ночью, гость разбил в доме окно.

Хозяин дома разозлился, схватил нож со стола и нанёс приятелю множество ножевых ранений в грудь.

Несмотря на тяжелейшие травмы, мужчина смог убежать на улицу и вызвать скорую помощь.

В следственном управлении уточнили, что задержанному предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области погиб 29-летний водитель «Жигулей»
Происшествия, 05.06.2023
Пассажира легковушки госпитализировали
В Бурятии произошло 30 ДТП с мотоциклистами
В Бурятии произошло 30 ДТП с мотоциклистами
Происшествия, 05.06.2023
Одно из них оказалось смертельным
Житель Бурятии пытался убить приятеля из-за разбитого окна
Житель Бурятии пытался убить приятеля из-за разбитого окна
Происшествия, 05.06.2023
Нападавший нанёс множество ножевых ранений
В Бурятии «чёрные» лесорубы уходили от погони на тракторе
В Бурятии «чёрные» лесорубы уходили от погони на тракторе
Происшествия, 05.06.2023
Преследование вели на узкой лесной дороге
В Бурятии выявили ещё семь незаконных рубок
В Бурятии выявили ещё семь незаконных рубок
Происшествия, 05.06.2023
Злоумышленники спилили более 390 кубов леса
В Улан-Удэ сотрудник банка спас бабушку от мошенников
В Улан-Удэ сотрудник банка спас бабушку от мошенников
Происшествия, 05.06.2023
В отделении банка бабушка с телефоном в одной руке и деньгами в другой сразу привлекла внимание начальника отдела
В Иркутской области медведь вышел к жилому дому
Происшествия, 05.06.2023
Увидев зверя, мужчина быстро убежал в дом
В Иркутской области сгорел пассажирский автобус
В Иркутской области сгорел пассажирский автобус
Происшествия, 05.06.2023
Находившиеся внутри люди успели вовремя эвакуироваться 
В Улан-Удэ трамвай сбил мужчину
В Улан-Удэ трамвай сбил мужчину
Происшествия, 04.06.2023
Пешеход получил травмы различной степени тяжести

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^