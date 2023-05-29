Юноша купался с приятелями
28 мая в искусственном водоёме недалеко от города Шилка Забайкальского края утонул 16-летний подросток. Следователи проводят доследственную проверку.
По предварительным данным, в воскресенье несколько подростков купались в котловане. В какой-то момент они заметили отсутствие своего приятеля.
Через несколько часов в ходе поисков тело 16-летнего подростка извлекли из водоёма. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не было.
Следователи опрашивают подростков, присутствующих в момент трагедии на водоёме и их родителей. Назначено проведение судебно-медицинского исследования тела для установления причин смерти.
- К настоящему моменту признаков криминального характера инцидента не выявлено, однако окончательное решение следователи примут после установления всех обстоятельств, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье подросток утонул в котловане
Происшествия, Фото:
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