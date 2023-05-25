В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими





Сегодня ранним утром в Заиграевском районе Бурятии пьяный водитель автомобиля «Тойота Премио» устроил ДТП с тремя пострадавшими.Автоавария произошла около 5 часов утра на 48 километре автодороги Улан-Удэ - Романовка – Чита.- По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП госпитализированы три пассажира, в том числе один в состоянии комы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.