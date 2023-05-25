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В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один из них впал в кому

Сегодня ранним утром в Заиграевском районе Бурятии пьяный водитель автомобиля «Тойота Премио» устроил ДТП с тремя пострадавшими.

Автоавария произошла около 5 часов утра на 48 километре автодороги Улан-Удэ - Романовка – Чита.

- По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП госпитализированы три пассажира, в том числе один в состоянии комы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.



Накануне в Закаменском районе во врезавшемся в бетонные блоки автомобиле пострадали водитель и три пассажира, двое из которых – дети.

ДТП

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