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В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека

В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
За рулём иномарки находился пожилой водитель

В Закаменском районе Бурятии произошло ДТП, в которого пострадали четыре человека.

По предварительным данным, 24 мая, около 16 часов в 20 км. от города Закаменск 74-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.


- В результате ДТП в медицинское учреждение госпитализированы 4 человека - сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Дорожные полицейские устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.


ДТП

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