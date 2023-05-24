В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека

За рулём иномарки находился пожилой водитель
В Закаменском районе Бурятии произошло ДТП, в которого пострадали четыре человека.
По предварительным данным, 24 мая, около 16 часов в 20 км. от города Закаменск 74-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.
- В результате ДТП в медицинское учреждение госпитализированы 4 человека - сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Дорожные полицейские устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
За рулём иномарки находился пожилой водитель
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