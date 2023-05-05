В Бурятии за гибель пятерых работников Селенгинского ЦКК ответят начальники

Работники погибли в помещении, где концентрация опасного газа превысила норму почти в тысячу раз
В Бурятии следователи завершили расследование резонансного дела о гибели пятерых работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Перед судом предстанут четыре человека из числа руководства: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. Они обвиняются по статьям «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 143 УК РФ) и «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека» (ч. 3 ст. 251 УК).
Трагедия произошла чуть более года назад.
Следствием установлено, что в январе 2022 года на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя один из отстойников. Он использовался для очистки сточных производственных вод, содержащих биологически активные вещества. По действующим правилам он подлежал немедленному опорожнению. Однако очистку отстойника своевременно не провели. В результате длительного отстаивания и процессов гниения в воде стал появляться сероводород и иные химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки.
Лишь 14 апреля – спустя почти три месяца после поломки – отстойник начали опорожнять в приёмный резервуар. Из-за этого сероводород вышел наружу и заполнил небольшое по площади помещение резервуара. Концентрация газа там превысила норму почти в тысячу раз.
Вечером 17 апреля в очистной резервуар для текущего замера уровня стоков зашла машинист насосных установок. Внутри от действия газа женщина потеряла сознание и скончалась. В поисках не вернувшейся сотрудницы следом зашли ещё три женщины – начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки. Когда и они не вернулись, на место направились двое мужчин - монтажники санитарно-технических систем и оборудования. Ни у кого не было средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Из всех лишь одной женщине удалось выйти из отравленного помещения и известить дежурные службы. Она была госпитализирована в больницу. Остальные пятеро работников потеряли сознание и погибли на месте.
- При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человеком было достаточно для наступления летального исхода, - отмечает следствие.
Расследованием уголовного дела занимался 1-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Недавно заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в Кабанский районный суд для рассмотрения.
Как сообщал «Байкал-Dailу» , изначально Селенгинский ЦКК планировал выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, вскоре эта сумма выросла до 5 млн. Также по 500 тысяч рублей выделили членам каждой семьи из резервного фонда правительства Бурятии.
В Бурятии за гибель пятерых работников Селенгинского ЦКК ответят начальники
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Родственники хватились его только через месяц с лишним
В автоаварии пострадали три человека
По оценке аваркомов, виноват водитель общественного транспорта
Он разместил в «Одноклассниках» похоронку от имени родителей девушки
Там сгорели дом и забор
Мужчина нанёс водителю такси ножевые ранения
По его словам, водитель разговаривала по телефону
Украденными вещами он обустроил новое жильё
Он возник в Иволгинском районе
Там уже второй день дежурят сотрудники полиции
«От удара даже крышу автомобиля помяло», - рассказали очевидцы
«Лежит, не шевелится», - рассказали очевидцы
Теперь в смертельную ловушку не попадёт зверь и останется цело дерево
Наркотики обнаружили на входе в аэропорт
Проводится доследственная проверка