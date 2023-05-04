В Улан-Удэ арендатор игровых консолей стал жертвой мошенников

Предприниматель обратился в полицию



Днём 26 апреля в полицию обратился 30-летний улан-удэнский бизнесмен. Мужчина сообщил, что занимается сдачей в посуточную аренду на договорной основе игровых приставок. Несколько дней назад он предоставил консоль в пользование молодому человеку. Согласно заключённому договору проката, клиент должен был вернуть приставку уже на следующий день, однако до сих пор этого не сделал.



Вечером того же дня заявитель вновь обратился в правоохранительные органы, пояснив, что вновь стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.



- В результате оперативно–розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска часть управления МВД России по Улан-Удэ задержаны подозреваемые 21 и 19 лет. В ходе разбирательств установлено, что молодые люди недавно познакомились на городском автовокзале. В ходе беседы один из них пожаловался, что у него нет денег и ночлега на ближайшее время. Собеседник, в свою очередь, поведал ему о возможности лёгкого, но противоправного заработка, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Рассказав о мошеннической схеме, молодой человек реализовал её в тот же день: получил приставку у арендодателя и, спустя некоторое время, продал её незнакомому мужчине за бесценок. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Впоследствии приставку изъяли полицейские и вернули владельцу.



На следующий день также поступил и его новый знакомый. После получения консоли он тут же продал её за 30 тысяч рублей с помощью популярного сайта по покупке/продаже имущества.



Один из задержанных ранее судим за преступления имущественного характера. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-службе МВД по Бурятии.

