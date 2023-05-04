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В Улан-Удэ арендатор игровых консолей стал жертвой мошенников

В Улан-Удэ арендатор игровых консолей стал жертвой мошенников
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Предприниматель обратился в полицию

Днём 26 апреля в полицию обратился 30-летний улан-удэнский бизнесмен. Мужчина сообщил, что занимается сдачей в посуточную аренду на договорной основе игровых приставок. Несколько дней назад он предоставил консоль в пользование молодому человеку. Согласно заключённому договору проката, клиент должен был вернуть приставку уже на следующий день, однако до сих пор этого не сделал.

Вечером того же дня заявитель вновь обратился в правоохранительные органы, пояснив, что вновь стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

- В результате оперативно–розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска часть управления МВД России по Улан-Удэ задержаны подозреваемые 21 и 19 лет. В ходе разбирательств установлено, что молодые люди недавно познакомились на городском автовокзале. В ходе беседы один из них пожаловался, что у него нет денег и ночлега на ближайшее время. Собеседник, в свою очередь, поведал ему о возможности лёгкого, но противоправного заработка, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Рассказав о мошеннической схеме, молодой человек реализовал её в тот же день: получил приставку у арендодателя и, спустя некоторое время, продал её незнакомому мужчине за бесценок. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Впоследствии приставку изъяли полицейские и вернули владельцу.

На следующий день также поступил и его новый знакомый. После получения консоли он тут же продал её за 30 тысяч рублей с помощью популярного сайта по покупке/продаже имущества.

Один из задержанных ранее судим за преступления имущественного характера. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-службе МВД по Бурятии. 
мошенничество

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