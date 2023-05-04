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В Бурятии соседка украла деньги из квартиры и сама сдалась полиции

В Бурятии соседка украла деньги из квартиры и сама сдалась полиции
Происшествия,  Фото:из архива
Женщина боялась скорого разоблачения

В полицию Кабанского района Бурятии обратилась жительница посёлка Каменск с заявлением о краже из квартиры.

Потерпевшая рассказала, что пока она прогуливалась у реки, с ней созвонилась родственница и сообщила, что по словам соседки дверь её квартиры открыта. Женщина поспешила домой и обнаружила беспорядок в квартире. Сумка, стоявшая в шкафу, лежала посреди комнаты, а из кошелька пропали деньги.

На место приехала следственно-оперативная группа. Эксперты не обнаружили следов взлома входной двери. Выяснилось, что уходя по делам, хозяйка не замыкала дверь, поскольку несколько дней назад потеряла ключи от квартиры. Свою беспечность она объяснила уверенностью, что её все знают, и никто не проникнет к ней в дом.

Полицейские провели беседу с жителями многоквартирного дома, где живёт потерпевшая. Спустя некоторое время, в краже денег призналась та самая соседка, которая сообщила родственнице об открытой двери квартиры.

- Злоумышленница рассказала, что решила сознаться в деянии после беседы с полицейскими, боясь скорого разоблачения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подозреваемой 42 года. Ранее не судима.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводится расследование.


кража

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