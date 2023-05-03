В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на сумму свыше 426 млн









Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов». Сейчас полицейские устанавливают круг лиц причастных к незаконному бизнесу. Предварительное расследование продолжается.



В Иркутской области транспортные полицейские и сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой выявили крупный канал контрабанды леса.Установлено, что организация с октября 2016 по сентябрь 2017 года через подставные фирмы незаконно вывезла за границу более 77,5 тысяч кубометров древесины стоимостью свыше 426 млн рублей.Полицейские задержали подозреваемую, которая осуществляла финансовое и юридическое сопровождение деятельности организации.- Совместно с сотрудниками СОБР были проведены обыски по адресам проживания номинальных руководителей подставных фирм, от имени которых заключались фиктивные договоры о приобретении древесины, а также в офисах. Изъяты компьютерная техника, флеш-накопители, сотовые телефоны, документация и оттиски печатей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.