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В Иркутской области с рельсов сошли два вагона с лесом

В Иркутской области с рельсов сошли два вагона с лесом
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Проводится доследственная проверка

1 мая около 16 часов с подъездного пути 106 км станции Новобирюсинской Тайшетского района Иркутской области Красноярской железной дороги при транспортировке маневровым локомотивом двух вагонов с лесом произошёл сход колёсной пары одного из них.

В результате произошедшего никто не пострадал, опрокидывание вагона не допущено.

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

- В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
сход с рельсов Иркутская область

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