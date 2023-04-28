Мужчина пытался избежать ответственности за выращивание «травки»
35-летний житель Байкальска признан виновным в покушении на дачу взятки полицейскому в крупном размере.
В ночь с 15 на 16 августа 2022 года мужчину доставили в отдел полиции за незаконное выращивание в гараже более 10 кустов конопли. Желая избежать уголовной ответственности, он предложил полицейскому 200 тысяч рублей. Мужчина передал представителю власти 50 тысяч рублей, а также документы на свой автомобиль в качестве гарантии предоставления ещё 150 тысяч.
Сотрудник полиции от получения взятки отказался, доложив о произошедшем руководителю, после чего мужчину задержали.
Суд назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.
Также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, мужчина привлечён к административной ответственности и оштрафован, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Житель Иркутской области получил «условку» за дачу взятки
Происшествия, Фото:
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