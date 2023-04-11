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Иркутянин попросил знакомого сжечь электромобиль бывшей сожительницы

Иркутянин попросил знакомого сжечь электромобиль бывшей сожительницы
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Расследуется уголовное дело

В середине марта сгорел электромобиль, принадлежащий 35-летней жительнице Иркутска. О происшествии она сообщила в полицию. Вскоре выяснилось, что причиной возгорания стал поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


Позже полицейские установили, что к событию причастен бывший сожитель потерпевшей. Как выяснилось, в процессе раздела имущества между мужчиной и женщиной произошёл конфликт. Тогда 51-летний иркутянин попросил своего знакомого поджечь автомобиль Nissan Leaf.

Приятель от просьбы не отказался, но перепоручил её своему 25-летнему товарищу, ранее судимому за поджог. Молодой человек согласился и выполнил «поручение».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Теперь подельникам может грозит лишение свободы до пяти лет. 
Поджог

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