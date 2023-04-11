Иркутянин попросил знакомого сжечь электромобиль бывшей сожительницы





В середине марта сгорел электромобиль, принадлежащий 35-летней жительнице Иркутска. О происшествии она сообщила в полицию. Вскоре выяснилось, что причиной возгорания стал поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Позже полицейские установили, что к событию причастен бывший сожитель потерпевшей. Как выяснилось, в процессе раздела имущества между мужчиной и женщиной произошёл конфликт. Тогда 51-летний иркутянин попросил своего знакомого поджечь автомобиль Nissan Leaf.Приятель от просьбы не отказался, но перепоручил её своему 25-летнему товарищу, ранее судимому за поджог. Молодой человек согласился и выполнил «поручение».Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Теперь подельникам может грозит лишение свободы до пяти лет.