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На дороге в Иркутске перевернулась буровая установка

На дороге в Иркутске перевернулась буровая установка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель не пострадал

В Иркутске перевернулась буровая установка на базе автомобиля ЗИЛ. ДТП произошло на объездной дороге микрорайона Новоленино.

- По предварительной информации, 45-летний водитель грузовой автомашины на базе ЗИЛ-131 не справился с управлением на развороте, снёс разделительное ограждение и перевернулся. В результате инцидента мужчина, управляющий спецтехникой, не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Движение возможно в обоих направлениях.
ДТП

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