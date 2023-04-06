На дороге в Иркутске перевернулась буровая установка

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель не пострадал



В Иркутске перевернулась буровая установка на базе автомобиля ЗИЛ. ДТП произошло на объездной дороге микрорайона Новоленино.



- По предварительной информации, 45-летний водитель грузовой автомашины на базе ЗИЛ-131 не справился с управлением на развороте, снёс разделительное ограждение и перевернулся. В результате инцидента мужчина, управляющий спецтехникой, не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Движение возможно в обоих направлениях.

