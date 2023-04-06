В столкновении легковушки и микроавтобуса погибли две женщины, ещё семь человек пострадали
В Иркутской области прокуратура Братского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следователями полиции по факту ДТП с двумя погибшими в Вихоревке.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП произошло сегодня утром: на перекрёстке столкнулись «Газель» и «ВАЗ». Две женщины – пассажирки микроавтобуса – погибли на месте. Ещё семь человек получили различные травмы.
Проверка проводится по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщил и.о. помощника прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Шовкопляс.
В Иркутской области прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с двумя погибшими
Происшествия, Фото:
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