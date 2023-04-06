В Иркутской области в ДТП погибли два человека и ещё семь пострадали

Погибли две пассажирки «Газели»
Сегодня утром в городе Вихоревка Братского района Иркутской области в ДТП погибли два человека.
Предварительно установлено, что около пяти часов утра на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина автомобиль «ВАЗ» допустил столкновение с «Газелью».
- В результате дорожного-транспортного происшествия два человека погибли на месте аварии, семь человек госпитализированы бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Установлено, что 50-летняя и 31-летняя женщины, погибшие в автоаварии, были пассажирами «Газели», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Погибли две пассажирки «Газели»
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