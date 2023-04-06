В Иркутской области в ДТП погибли два человека и ещё семь пострадали













Сегодня утром в городе Вихоревка Братского района Иркутской области в ДТП погибли два человека.Предварительно установлено, что около пяти часов утра на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина автомобиль «ВАЗ» допустил столкновение с «Газелью».- В результате дорожного-транспортного происшествия два человека погибли на месте аварии, семь человек госпитализированы бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Установлено, что 50-летняя и 31-летняя женщины, погибшие в автоаварии, были пассажирами «Газели», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.