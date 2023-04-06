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В Иркутской области в ДТП погибли два человека и ещё семь пострадали

В Иркутской области в ДТП погибли два человека и ещё семь пострадали
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Погибли две пассажирки «Газели»

Сегодня утром в городе Вихоревка Братского района Иркутской области в ДТП погибли два человека.

Предварительно установлено, что около пяти часов утра на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина автомобиль «ВАЗ» допустил столкновение с «Газелью».


- В результате дорожного-транспортного происшествия два человека погибли на месте аварии, семь человек госпитализированы бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Установлено, что 50-летняя и 31-летняя женщины, погибшие в автоаварии, были пассажирами «Газели», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.


ДТП Иркутская область

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