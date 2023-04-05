Автомобили столкнулись на федеральной трассе
Утром 5 апреля в Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. На 1760 км федеральной трасы «Сибирь» столкнулись Toyota Wish и Renault Megane.
Прибывшие на место ДТП дорожные полицейские предварительно установили, что во время движения у Toyota Wish разорвалась шина заднего колеса. Авто управлял 65-летний мужчина, он не справился с управлением и столкнулся с Renault Megane, который вёл 57-летний водитель.
- В результате ДТП водители транспортных средств получили травмы. Ещё трое пассажиров автомобиля Renault госпитализированы, один из них несовершеннолетний. В момент аварии он не был пристегнут ремнём безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области из-за лопнувшего колеса в ДТП пострадали пять человек
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