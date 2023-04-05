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В Иркутской области осудили мужчину, который зверски убил щенка на глазах у ребёнка

В Иркутской области осудили мужчину, который зверски убил щенка на глазах у ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Живодёр бил палкой щенка и бросал его об забор

В Иркутской области предстал перед судом 36-летний житель деревни Быкова, который на глазах у ребёнка жестоко расправился с двухмесячным щенком. Мужчину признали виновным по статье УК «Жестокое обращение с животными».

Инцидент произошёл в октябре 2022 года.

- Мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанёс двухмесячному щенку удар палкой и несколько раз бросил об деревянный забор в присутствии малолетнего ребёнка, неоднократно игравшего с ним. От полученных увечий животное погибло на месте, а мальчику причинены моральные страдания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд назначил живодёру 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Решение суда в законную силу пока не вступило. 
жестокое обращение с животными

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