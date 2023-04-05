Живодёр бил палкой щенка и бросал его об забор
В Иркутской области предстал перед судом 36-летний житель деревни Быкова, который на глазах у ребёнка жестоко расправился с двухмесячным щенком. Мужчину признали виновным по статье УК «Жестокое обращение с животными».
Инцидент произошёл в октябре 2022 года.
- Мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанёс двухмесячному щенку удар палкой и несколько раз бросил об деревянный забор в присутствии малолетнего ребёнка, неоднократно игравшего с ним. От полученных увечий животное погибло на месте, а мальчику причинены моральные страдания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд назначил живодёру 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
В Иркутской области осудили мужчину, который зверски убил щенка на глазах у ребёнка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Живодёр бил палкой щенка и бросал его об забор
Инцидент произошёл с шестилетней девочкой
Он ушёл из съёмной квартиры несколько месяцев назад и исчез без следа
Обвиняемый свою вину не признал
Попасть в казино могли только постоянные клиенты
В республике продолжают бушевать лесные пожары
Из Бурятию в Читу молодого человека направил куратор
Они орудовали этой зимой
Тело она закидала вещами в своей квартире
Они не смогли самостоятельно выбраться со льда озера
По мнению следствия, начальник участка не обеспечил безопасные условия труда
Сам он признался, что не думал о последствиях своей «шутки»
Хозяин автомобиля даже не подозревал об угоне
Хозяева трёх из них установлены
В лесах запрещено разводить костры