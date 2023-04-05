В Иркутской области осудили мужчину, который зверски убил щенка на глазах у ребёнка

Живодёр бил палкой щенка и бросал его об забор



В Иркутской области предстал перед судом 36-летний житель деревни Быкова, который на глазах у ребёнка жестоко расправился с двухмесячным щенком. Мужчину признали виновным по статье УК «Жестокое обращение с животными».



Инцидент произошёл в октябре 2022 года.



- Мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанёс двухмесячному щенку удар палкой и несколько раз бросил об деревянный забор в присутствии малолетнего ребёнка, неоднократно игравшего с ним. От полученных увечий животное погибло на месте, а мальчику причинены моральные страдания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд назначил живодёру 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.



Решение суда в законную силу пока не вступило.

