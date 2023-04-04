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В Иркутске возбудили уголовное дело о хищении свыше 34 млн рублей

В Иркутске возбудили уголовное дело о хищении свыше 34 млн рублей
Происшествия, 
Деньги выделялись на строительство объекта железнодорожной инфраструктуры

В Иркутске выявлен факт хищения бюджетных денег на сумму свыше 34 млн рублей. Эти деньги предназначались для строительства объекта железнодорожной инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги.

В преступлении подозревается подрядчик, проводящий строительно-монтажные работы.

- Установлено, что подрядчик, привлечённый для выполнения комплекса строительно-монтажных работ на объекте Восточно-Сибирской железной дороги, регулярно нарушал сроки договора, а в октябре 2022 года полностью прекратил производство работ. При этом денежные средства в размере свыше 34 млн. руб., полученные в качестве аванса, не вернул, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе следствия транспортные полицейские совместно с ОМОН и сотрудниками Росгвардии по Иркутской области провели обыски. Изъяты документация, компьютерная техника, флэш-накопители. Устанавливается круг лиц, причастных к краже денежных средств, выделенных на финансирование строительства железнодорожного объекта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Расследование продолжается.

мошенничество

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