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В Иркутской области пенсионер погиб на пожаре в летней кухне

В Иркутской области пенсионер погиб на пожаре в летней кухне
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Соседи заметили огонь, но было уже поздно

Сегодня, 4 апреля, в городе Тулун в Иркутской области при пожаре в летней кухне на приусадебном участке погиб пенсионер.

Пожар произошёл утром на улице Первомайская. Огонь уже вовсю разгорелся к шестому часу утра, соседи заметили его слишком поздно. Пламя охватило летнюю кухню с террасой. Соседи же разбудили хозяев, спавших в самом доме, и вызвали пожарных.

Пожарные внутри горящей постройки нашли тело 79-летнего пенсионера.

- На место происшествия по указанному адресу были направлены два пожарных расчёта. Прибывшим огнеборцам хозяйка сообщила, что в летней кухне ночевал её брат – мужчина 1944 года рождения. Спустя несколько минут внутри горящего строения звено газодымозащитной службы обнаружило погибшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Площадь пожара составила 42 квадратных метра.

Родственники погибшего рассказали, что мужчина жил в летней кухне, при этом много и постоянно курил в помещении. Очаг пожара находился в месте расположения кровати, на которой спал пожилой человек. Пожарным извещателем постройка оборудована не была.
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