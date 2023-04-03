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Самолёт вернулся на стоянку в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя

Самолёт вернулся на стоянку в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Начата доследственная проверка

2 апреля самолёт Ан-26 авиакомпании «Ангара» вернулся на стоянку в аэропорту Иркутска из-за самовыключения правого двигателя. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

- Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров в связи с задержкой вылета рейса авиакомпании «Ангара» из аэропорта Иркутска 2 апреля. По предварительным данным, при движении Ан-26 с места стоянки на предварительный старт для выполнения рейса по маршруту «Иркутск – Бодайбо» произошло самовыключение правого двигателя при его прогреве. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о возвращении на стоянку, - говорится в сообщении.

На борту находились 34 пассажира, в том числе один несовершеннолетний, и шесть членов экипажа. Они на резервном самолёте благополучно доставлены в аэропорт Бодайбо.

Задержка вылета рейса составила 1 час 34 минуты.

Организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

- Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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