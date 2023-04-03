Начата доследственная проверка
2 апреля самолёт Ан-26 авиакомпании «Ангара» вернулся на стоянку в аэропорту Иркутска из-за самовыключения правого двигателя. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
- Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров в связи с задержкой вылета рейса авиакомпании «Ангара» из аэропорта Иркутска 2 апреля. По предварительным данным, при движении Ан-26 с места стоянки на предварительный старт для выполнения рейса по маршруту «Иркутск – Бодайбо» произошло самовыключение правого двигателя при его прогреве. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о возвращении на стоянку, - говорится в сообщении.
На борту находились 34 пассажира, в том числе один несовершеннолетний, и шесть членов экипажа. Они на резервном самолёте благополучно доставлены в аэропорт Бодайбо.
Задержка вылета рейса составила 1 час 34 минуты.
Организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
- Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Самолёт вернулся на стоянку в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя
Происшествия, Фото:
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