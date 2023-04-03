В Иркутской области девушка перевернулась на Lifan X50

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель получила травмы



Ночью 1 апреля в Бирюсинске Тайшетского района Иркутской области автомобиль Lifan X50 перевернулся на крышу. За рулём находилась 26-летняя девушка-водитель, в салоне также ехал 35-летний пассажир.



- По предварительной информации, автомобилистка не справилась с управлением и допустила опрокидывание на иномарке Lifan X50. В результате аварии женщина, управляющая иномаркой Lifan X50, с различными травмами доставлена в медицинское учреждение, пассажир не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено административное расследование.

