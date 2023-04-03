03 апреля

02 апреля

Популярное

В Иркутской области девушка перевернулась на Lifan X50

В Иркутской области девушка перевернулась на Lifan X50
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель получила травмы

Ночью 1 апреля в Бирюсинске Тайшетского района Иркутской области автомобиль Lifan X50 перевернулся на крышу. За рулём находилась 26-летняя девушка-водитель, в салоне также ехал 35-летний пассажир.

- По предварительной информации, автомобилистка не справилась с управлением и допустила опрокидывание на иномарке Lifan X50. В результате аварии женщина, управляющая иномаркой Lifan X50, с различными травмами доставлена в медицинское учреждение, пассажир не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено административное расследование.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области задержали сбытчиков героина
В Иркутской области задержали сбытчиков героина
Происшествия, 03.04.2023
Дома у подозреваемых обнаружили 39 свёртков с подозрительным порошком
В Бурятии произошёл крупный пожар на складе
В Бурятии произошёл крупный пожар на складе
Происшествия, 03.04.2023
Из огня успели эвакуировать автомобили
В торговом центре в Иркутске рабочий упал в шахту лифта и погиб
В торговом центре в Иркутске рабочий упал в шахту лифта и погиб
Происшествия, 03.04.2023
Мужчина случайно сорвался с высоты третьего этажа
В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли восемь человек
В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли восемь человек
Происшествия, 03.04.2023
В том числе спасли хозяев горящей квартиры
В Улан-Удэ пьяный водитель заверял, что «выпил капельку»
В Улан-Удэ пьяный водитель заверял, что «выпил капельку»
Происшествия, 03.04.2023
Пьяного водители задержали благодаря бдительным очевидцам
В Улан-Удэ игроман нападал на банки
В Улан-Удэ игроман нападал на банки
Происшествия, 03.04.2023
Разбойные нападения удалось раскрыть спустя семь лет
В Бурятии лжепредпринимательница похитила 7,5 млн
В Бурятии лжепредпринимательница похитила 7,5 млн
Происшествия, 03.04.2023
Мошенница действовала под предлогом покупки школьных тетрадей
В Забайкалье дети становятся виновниками ландшафтных пожаров
В Забайкалье дети становятся виновниками ландшафтных пожаров
Происшествия, 03.04.2023
Детей ловят на месте, а также выявляют в ходе расследования 
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 03.04.2023
Автоавария случилась под конец дня 
В Бурятии локализовали сложный лесной пожар
В Бурятии локализовали сложный лесной пожар
Происшествия, 02.04.2023
За сутки с огнём сражались 214 человек, задействовано 37 единиц лесопожарной техники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^