Водитель получила травмы
Ночью 1 апреля в Бирюсинске Тайшетского района Иркутской области автомобиль Lifan X50 перевернулся на крышу. За рулём находилась 26-летняя девушка-водитель, в салоне также ехал 35-летний пассажир.
- По предварительной информации, автомобилистка не справилась с управлением и допустила опрокидывание на иномарке Lifan X50. В результате аварии женщина, управляющая иномаркой Lifan X50, с различными травмами доставлена в медицинское учреждение, пассажир не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено административное расследование.
В Иркутской области девушка перевернулась на Lifan X50
Происшествия, Фото:
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