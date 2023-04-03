В торговом центре в Иркутске рабочий упал в шахту лифта и погиб

Мужчина случайно сорвался с высоты третьего этажа



30 марта в ТРК «Карамель» в Иркутске 45-летний рабочий погиб во время монтажных работ по установке лифта. Он упал в шахту с высоты третьего этажа.



Мужчина скончался в тот же день в реанимационном отделении городской клинической больницы №3.



Следователи начали доследственную проверку по признаками статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».



- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена документация по правилам безопасности при ведении работ, проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



