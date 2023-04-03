В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли восемь человек









Сегодня, 3 апреля, загорелся многоквартирный пятиэтажный дом на улице Маршала Конева в Иркутске. Пожарные получили сообщение в 11:42. К месту были направлены семь пожарных расчётов с автолестницей.- Жильцы дома сообщали о сильном задымлении на четвёртом этаже: дом коридорного типа быстро заполнялся дымом. В одной из квартир горела комната на площади 20 квадратных метров. 15 человек успели покинуть свои квартиры. Ещё восемь человек, в числе которых хозяева горевшего помещения, были спасены при помощи устройств защиты дыхания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.В 12 часов дня пожар был ликвидирован. Причина произошедшего устанавливается.