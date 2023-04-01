Два пьяных авиапассажира не смогли улететь из Иркутска в Москву

Командир судна отказал им в перелёте



Двоим пассажирам авиарейса Иркутск-Шереметьево отказано в перелёте. 52-летний житель Краснодарского края и 44-летний саратовец находились в состоянии алкогольного опьянения и выражались в адрес экипажа нецензурной бранью.



Командир воздушного судна отказал им в перелёте. На место вызвали транспортных полицейских, которые сопроводили мужчин в дежурную часть. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Граждане подвергнуты административному задержанию.



С недобросовестными авиапассажирами сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

