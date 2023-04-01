За сутки в Бурятии возникло пять лесных пожаров



За прошедшие сутки в Бурятии произошло пять лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Хоринском районах. Также проводились работы по тушению 11 лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Хоринском районах, в том числе локализованного очага, которые возникли 30 марта, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



С огнём сражались 441 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 74 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составляет 794 га.



- Больше всего возгораний в Еравнинском районе. Из-за высокого травостоя и сильного порывистого ветра, огонь быстро распространяется. Земля ещё мёрзлая, поэтому проложить минерализованные полосы невозможно. Для тушения использовали воздуходувки, а также захлёстывали и заливали водой кромку пожара, - рассказал Пётр Будунов, начальник отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства.









Тринадцать лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Бичурском, Кижингинском и Хоринском районе ликвидированы. Один лесной пожар в Хоринском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.



На утро 1 апреля продолжается тушение 3 лесных пожаров в Еравнинском и Хоринском районах, в том числе локализованного очага.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях запрещено. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

