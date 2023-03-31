В Иркутской области подтапливает населённые пункты

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В четырёх муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности из-за интенсивного таяния снега



В Иркутской области провели внеочередное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основной темой обсуждения стало интенсивное таяние снежного покрова на территории региона.



На утро 31 марта подтопления талыми водами приусадебных, придомовых участков и дорог зарегистрированы в нескольких районах области: в трёх садоводствах в Иркутске, в деревнях Карлук, Урик и Грановщина Иркутского района, в деревне Олха и селе Баклаши Шелеховского района, в Тайшете и селе Шиткино Тайшетского района, в посёлке Жигалово и селе Знаменка Жигаловского района, в Усть-Куте и Чунском районе. По информации руководителя ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, всего подтопило 121 приусадебный участок и два жилых дома. На контроле находится 69 приусадебных участков, один жилой дом и один участок дороги в Иркутске, Усть-Куте, Иркутском, Жигаловском и Шелеховском районах.



– Режимы повышенной готовности из-за обильного таяния снега сегодня введены в четырёх муниципальных образованиях: Иркутск, Иркутский район, Шелеховский район и Усть-Кут. В этих зонах на помощь привлекаются силы и средства областных структур. Муниципалитеты должны оперативно принимать решения по устранению угроз подтоплений. Ближайшие два дня наблюдаем за обстановкой, – заявил губернатор Игорь Кобзев.



Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» Азат Насыров отметил, что в последние дни марта были зафиксированы аномальные температуры. Среднесуточные значения на 5–12 градусов превышали климатическую норму. Однако, в ночь на 31 марта регион оказался под влиянием циклона. В ближайшие три дня по области ожидается северо-западный ветер до 15 метров в секунду, мокрый снег и метели. Среднесуточные значения температуры будут на 4 – 8 градусов ниже климатической нормы. На реках ситуация стабильная.



Глава региона попросил довести до населения и районных комиссий КЧС прогноз на ближайшие три дня. При усилении ветра возможны превентивные отключения электроснабжения, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



