Трагедия произошла ночью
Ночью в Иркутске на улице 2-я Огородная загорелся одноэтажный деревянный дом. Соседи увидели возгорание и вызвали пожарных в первом часу ночи.
Прибывшим пожарным очевидцы сообщили о том, что в доме может находиться хозяйка – 84-летняя женщина. В это время полыхали дом с верандой, баня и надворная постройка.
- В ходе тушения пожара и разборки конструкций в пристрое была обнаружена погибшая, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания.
В Иркутске на пожаре погибла 84-летняя женщина
Происшествия, Фото:
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