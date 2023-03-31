В Иркутске на пожаре погибла 84-летняя женщина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трагедия произошла ночью



Ночью в Иркутске на улице 2-я Огородная загорелся одноэтажный деревянный дом. Соседи увидели возгорание и вызвали пожарных в первом часу ночи.



Прибывшим пожарным очевидцы сообщили о том, что в доме может находиться хозяйка – 84-летняя женщина. В это время полыхали дом с верандой, баня и надворная постройка.



- В ходе тушения пожара и разборки конструкций в пристрое была обнаружена погибшая, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания.



