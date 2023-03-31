31 марта

30 марта

Популярное

В Иркутске на пожаре погибла 84-летняя женщина

В Иркутске на пожаре погибла 84-летняя женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Трагедия произошла ночью

Ночью в Иркутске на улице 2-я Огородная загорелся одноэтажный деревянный дом. Соседи увидели возгорание и вызвали пожарных в первом часу ночи.

Прибывшим пожарным очевидцы сообщили о том, что в доме может находиться хозяйка – 84-летняя женщина. В это время полыхали дом с верандой, баня и надворная постройка.

- В ходе тушения пожара и разборки конструкций в пристрое была обнаружена погибшая, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания.

пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Москве «спецагент» взял в заложницы проститутку из Улан-Удэ
В Москве «спецагент» взял в заложницы проститутку из Улан-Удэ
Происшествия, 31.03.2023
43-летнего мужчину уже задержали полицейские
Забайкалец пытался изнасиловать 12-летнюю родственницу
Забайкалец пытался изнасиловать 12-летнюю родственницу
Происшествия, 31.03.2023
Действия мужчины пресекла тётя девочки
В Иркутске столкнулись автобус с 30 пассажирами и пожарная машина
В Иркутске столкнулись автобус с 30 пассажирами и пожарная машина
Происшествия, 31.03.2023
После аварии водитель автобуса наехал на пешеходное ограждение, дорожный знак и выехал на тротуар
В Бурятии за сутки возникло 16 лесных пожаров
В Бурятии за сутки возникло 16 лесных пожаров
Происшествия, 31.03.2023
Более 200 человек сражались с огнём в лесах
В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд
В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд
Происшествия, 31.03.2023
Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые
В Бурятии на пожаре погибли два человека
В Бурятии на пожаре погибли два человека
Происшествия, 31.03.2023
Ещё один человек получил травмы 
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
Происшествия, 30.03.2023
Из-за резкого потепления наблюдается активное таяние снега
Улан-удэнка украла телефон у пьяной подруги в баре
Улан-удэнка украла телефон у пьяной подруги в баре
Происшествия, 30.03.2023
Девушка продала гаджет уже на следующий день
Пьяный иркутянин угнал Toyota Prius и устроил ДТП
Пьяный иркутянин угнал Toyota Prius и устроил ДТП
Происшествия, 30.03.2023
Молодой человек воспользовался случаем и сел в незапертый автомобиль
В Бурятии спустя 16 лет поймали насильника и убийцу девушки
В Бурятии спустя 16 лет поймали насильника и убийцу девушки
Происшествия, 30.03.2023
Убийцу удалось вычислить по отпечаткам пальцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^