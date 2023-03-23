Парень оставил плиту включенной и уснул
Днём 23 марта в Иркутске произошёл пожар в шестиэтажном многоквартирном доме на улице Декабрьских Событий. Возгорание произошло в квартире на первом этаже из-за оставленной без присмотра включенной электроплиты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как выяснилось, подросток забыл выключить плиту и уснул. Когда же пламя уже разгорелось, выбежал на улицу и позвал на помощь. Сообщение поступило в пожарно-спасательную службу от соседей в 11:15.
По счастливой случайности забывчивый юноша не пострадал. А вот его соседу с верхнего этажа, девятилетнему ребёнку, потребовалась помощь.
Однако прибывшим пожарным понадобилось время, чтобы подобраться к жилому дому.
- Очевидцы сообщали о сильном задымлении в подъезде и в соседних квартирах. Было понятно, что в доме могли оставаться и другие жильцы. Счёт шёл буквально на секунды. От пожарного автомобиля до квартиры пришлось прокладывать рукавную линию более ста метров из-за припаркованных во дворе автомобилей, преградивших проезд пожарной техники. В это время звено газодымозащитной службы уже приступило к обходу квартир. Из квартиры сверху, которая уже начала заполняться дымом, спасли испуганного мальчика, - рассказал руководитель тушения пожара, начальник караула пожарно-спасательной части №3 Иркутска Алексей Захарьев.
В кухне горела мебель. В течение нескольких минут открытый огонь был потушен. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Иркутске из-за забывчивого подростка на пожаре едва не пострадал ребёнок
Происшествия, Фото:
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