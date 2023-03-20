Водитель был госпитализирован
В субботу, 18 марта в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель легковушки.
Автоавария произошла около 8 часов утра на федеральной трассе Иркутск – Чита вблизи села Троицк. 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Теана» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Хино».
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 19 марта в республике произошло сразу три наезда на электроопоры – пострадали пять человек.
В Бурятии «Ниссан» врезался в грузовик
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров
Водитель был госпитализирован
Мужчине назначили обязательные работы
Редко, но всё-таки попадаются фальшивые иностранные купюры
В автоавариях пострадали пять человек
Инцидент произошёл возле ЛВРЗ
Девочка сломала ногу
63 автомобиля пострадали от огня с начала года из-за короткого замыкания
Происшествия, 19.03.2023
ДТП произошло утром
Происшествия, 19.03.2023
Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу
Происшествия, 18.03.2023
Дело о похищении одной банки пива дошло до суда
В нём ехали трое людей
Залезший в квартиру ночью молодой человек напал на женщину, чтобы она не кричала
Изначально сотрудники полиции искали другого потерявшегося человека
Мошенники провернули банальную схему с «безопасным счётом»