20 марта

19 марта

Популярное

В Бурятии «Ниссан» врезался в грузовик

В Бурятии «Ниссан» врезался в грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель был госпитализирован

В субботу, 18 марта в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель легковушки.

Автоавария произошла около 8 часов утра на федеральной трассе Иркутск – Чита вблизи села Троицк. 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Теана» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Хино».

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 19 марта в республике произошло сразу три наезда на электроопоры – пострадали пять человек
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске вновь задержали дроппера
В Ангарске вновь задержали дроппера
Происшествия, 20.03.2023
Молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров
В Бурятии «Ниссан» врезался в грузовик
В Бурятии «Ниссан» врезался в грузовик
Происшествия, 20.03.2023
Водитель был госпитализирован
В Бурятии почти вдвое сократилось число поддельных денег
В Бурятии почти вдвое сократилось число поддельных денег
Происшествия, 20.03.2023
Редко, но всё-таки попадаются фальшивые иностранные купюры
В Бурятии за день сбили три электроопоры
В Бурятии за день сбили три электроопоры
Происшествия, 20.03.2023
В автоавариях пострадали пять человек
В Иркутской области 87 раз горели автомобили
В Иркутской области 87 раз горели автомобили
Происшествия, 20.03.2023
63 автомобиля пострадали от огня с начала года из-за короткого замыкания
В Бурятии в ДТП пострадал мужчина
В Бурятии в ДТП пострадал мужчина
Происшествия, 19.03.2023
Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу
Улан-удэнец ограбил прохожего ради банки пива за 50 рублей
Улан-удэнец ограбил прохожего ради банки пива за 50 рублей
Происшествия, 18.03.2023
Дело о похищении одной банки пива дошло до суда
Улан-удэнка проснулась ночью и застала над собой грабителя
Улан-удэнка проснулась ночью и застала над собой грабителя
Происшествия, 17.03.2023
Залезший в квартиру ночью молодой человек напал на женщину, чтобы она не кричала  
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду мужчину
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду мужчину
Происшествия, 17.03.2023
Изначально сотрудники полиции искали другого потерявшегося человека
Жительницу Иркутской области обманул лжесотрудник портала госуслуг
Жительницу Иркутской области обманул лжесотрудник портала госуслуг
Происшествия, 17.03.2023
Мошенники провернули банальную схему с «безопасным счётом»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^