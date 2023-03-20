В Бурятии за день сбили три электроопоры













Сразу три наезда на электроопоры зарегистрировано в Бурятии в воскресенье, 19 марта. Об этих ДТП сообщили в УГИБДД по Бурятии.Первая такая авария произошла около 8 часов на улице Горхонская в Улан-Удэ. 41-летняя женщина за рулём «Тойоты Премио» на гололёде не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево и мачту уличного освещения.В результате аварии получили травмы две пассажирки, 33 и 25 лет. Медики осмотрели их и отпустили домой.В 10:30 часов ДТП произошло в селе Десятниково Тарбагатайского района. Там 26-летний молодой человек на «Ниссан Санни» врезался в электроопору. Пострадавший был госпитализирован в больницу.Авария примечательна тем, что молодой человек не имеет права садиться за руль. Ранее он был судим за повторное вождение в нетрезвом виде и лишён водительских прав.В 11:10 электроопора была сбита на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Там в неё врезался 56-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс» в условиях гололёда.В результате ДТП пострадали два пассажира – мужчины 54 и 40 лет. Они получили травмы, но госпитализация им не понадобилась.